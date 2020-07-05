Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika

Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

- Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından Mehmet Altıparmak: "Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" Serkan Özbalta: "Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık" TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

- Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'ten TFF'ye çağrı: Başakşehir'le aynı gün aynı saatte oynamalıyız
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

Mehmet Altıparmak: " Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Serkan Özbalta: "Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık"

HATAY - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, önemli olanın galip gelmek olduğunu belirterek, "Çok anlamlı ve önemli galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bu şehre 53 sene sonra şampiyonluğu getireceğiz. Bunun yükü hem bizde hem futbolcularda var. Bugünkü maçın tekniği taktiği yoktu, önemli olan galip gelmek ve şampiyonluğu son maça taşımaktı. Hep söylüyorduk Adana'dan inşallah şampiyon olarak döneceğiz diye. Zor bir maç oldu, rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da play-off adına son şanslarını kullandılar. Her şeyi yaptılar kaybetmeme adına. Maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar bırakmadık. Maçın içinde ciddi pozisyonlarımız oldu. Çok önce de koparabilirdik ama gol geç geldikçe oyunculardaki stres daha da fazlalaştı. Maçın sonunda da galibiyete ulaştık. Bu galibiyet Hatay'a, Hatay'ı sevenlere armağan olsun. Kaldı bir, inşallah haftaya Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Keçiörengücü cephesi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da play-off şanslarını son haftaya kadar taşımak adına Hatayspor mücadelesini kazanma amacıyla sahaya çıktıklarını dile getirerek, "Bu maça gelirken galibiyet için, kazanmak için geldik. Son 4 hafta da oynadığımız maçlarda 10 puan topladık, seri yakalamıştık. Pandemiden sonra oyuncularımla bir hedef belirlemiştik. Play-off'a altıncı sıradan da olsa, ikili averajla da olsa girmek istiyoruz. Bu bizim için zordu, çünkü yukarıdaki takım sayısı fazlaydı, puan farkı vardı ve makas çok dardı. 6 tane müsabakaydı ve bunun ilk devresini iyi geçirdik. Bursa, Altınordu ve Menemen maçlarında üçte üç yaparak ilk devreyi geçirdik. Hatay maçı bizim bu azalan şansımızı son haftaya taşıma adına önemliydi çünkü yukarıdaki takımlar da biz üçte üç yaparken hata yapmadılar. O anlamda işimiz zorlaştı. Hatay maçına gelirken de dedik ki matematiksel olarak ne zaman biterse bu iş o gün bırakacağız dedik. Çıkıp tertemiz bir oyun oynamak, kazanmak istedik. Ama bunun yanında camia ve oyuncuları ile kaliteli bir kadrosu olan Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık. Giden, gelen bir maç oldu. Hatay'ın da bizim de pozisyonlarımız var. Denk kuvvetlerin maçı gibi oldu. 90+3'de kaçırdığımız golün dönüşünde biz yedik ve yenildik. Mağlubiyet açısından üzücü oldu ama oyuncuların gösterdiği performans üst düzeydi" diye konuştu.

Hatayspor, Adana, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 03:59:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]