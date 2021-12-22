Hatayspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, doğduğu ve anılarının bulunduğu kentte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hatayspor'un zor bir deplasman olduğunu ifade eden Palut, şok bir golle maça başladıklarını söyledi.

Hatayspor'un bu golle psikolojik üstünlüğü de aldığını aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Hatayspor 15 dakika iç saha performansı sergiledi ama ondan sonra topu yere indirdik ve kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Beraberliği yakaladık. Hatayspor'un kırmızı kartından sonra zaten oyunun genel hakimi Konyaspor'du. Skoru arttırabilecek alanlar, pozisyonlar bulduk ama bir şekilde gerekli beceriyi gösteremedik. Eksildikten sonra Hatayspor'un beraberliği yakalama adına baskısı oldu buna da bir kontra golüyle son verdik. Burada çok değerli bir galibiyet aldık."

Palut, bir gazetecinin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun şampiyonluk yorumuna ilişkin sorusuna, "Ben daha önce okumamıştım. Tabii ki Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanından hem takımım hem de şahsım adına böyle övgüleri duymak güzel." şeklinde yanıt verdi.

Konyaspor'da devre arası transfer 2'yi geçmeyecek

Devre arası transfer dönemine ilişkin Palut, şunları kaydetti:

"Her takım daha iyi olabilmek için belli çalışmalar içerisinde olacaklardır. Bizim takım da bu dönemi değerlendirmek isteyecektir. Ligde bulunduğumuz durum insanların beklentisini ve bizim kendi hedeflerimizi değiştirdi. Bu adımları atacakken şuna çok dikkat etmeliyiz, sahada 18 maçtır inanılmaz mücadele eden bir oyuncu grubu var. Bunların da değerini bilip, böyle oyunculara sahip olduğumuzun farkında olup, gerçekten bize bunun da üzerinde katkı sağlayabilecek az sayıda oyuncuyla kadromuzu perçinleştirebilirsek çok iyi olacak. Ben 2'yi geçmemek üzere devre arası için transfer çalışmaları içerisinde olacağımızı söyleyebilirim."