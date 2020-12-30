Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

30.12.2020 18:18
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan saygı duydukları bir rakibe karşı oynayacaklarını ve futbol doğrularını yaparak galip gelmek istediklerini söyledi.

Hatayspor, Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yenmesinin ardından, kendi sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde başladı. Yapılan idmanda, Antalyaspor maçında ilk 11 oynayanlar yenileme idmanı, diğer futbolcularımız ise pas ve dar alan çalışması yaptı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Antalya karşısında aldıkları 6-0'lık skorun kendilerini havaya sokmayacağını, kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan galibiyetten ötürü futbolcularını tebrik ederek, Konyaspor maçında da galibiyet alacaklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet, 2020 yılının son maçıydı. Böyle iyi bir skorla bitirmemiz bizim için çok sevindirici oldu. Bir kez daha oyuncu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı. Skor kadar beni en çok mutlu eden şeylerden birisi oyunun ilk yarı 4-0, 5-0 olduğu dönemlerde bile takım halinde oyun disiplininden, konsantrasyondan ödün vermedik. Hem pozisyon aradık hem de savunma da gol yememek için iyi bir mücadele sergiledik. Güzel bir aile ortam var, oyuncularım da sağ olsun çok fedakarlık gösteriyor çok iyi çalışıyorlar. Normalde bu dönemlerde devre arası oluyordu ama oyuncularımız bu yoğun maç temposunda 3-4 günde bir kampa giriyoruz, maç hazırlıklarını yapıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor hepsi fedakarlık gösteriyor. Tabii böyle skorları da karşılığını alınca daha mutlu oluyoruz özgüvenli oluyoruz. Ama dün dünde kaldı ve Konyaspor maçı hazırlıklarına başladık. Çünkü içeride oynayacağımız çok önemli yine çok saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah orada da futbol doğrularını daha fazla yapan hem savunma anlamında gol yememe süremizi uzatırsak, 14 haftalık 7 maçta gol yemeden bitirdiğimiz maçlar oldu. Aynı şekilde önde, hücumda etkili elimize geçen fırsatları değerlendiririz ve galibiyet alırız. Bu 6-0'lık skor bizi havaya sokmayacak. Biz çalışmaya kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi burada tüm oynayan oynamayan dışarıda kalan belki fazla şans bulamayan arkadaşlarımızın hepsinin bu başarıda payı var" dedi.

Hatayspor takım kaptanlarından Mesut Çaytemel ise galibiyetten ötürü sevinç yaşadıklarını ancak artık Konyaspor maçına odaklandıklarını belirterek, "Sevindirici bir galibiyet, maç sonra çok mutlu olduk. Bunun sevincini yaşadık ama bugünkü antrenmanla birlikte Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Dünü unutacağız önümüzde zorlu bir maç var. 6-0'lık galibiyet bizlerin özgüveni ve kulübümüzün geleceği açısından güzel bir galibiyet oldu tadını çıkaracağız" dedi.

(İHA)

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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