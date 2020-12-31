Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı ekip, Konyaspor ile 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. - HATAY
Kaynak: İHA
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