Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor kafilesi, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bordo-beyazlı ekip, Konyaspor ile 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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