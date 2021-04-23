Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

23.04.2021 15:41
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması ve taktik idman gerçekleştiren bordo-beyazlı ekipte morallar yerinde. Takımda sarı kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlıkları bulunan Soner Örnek ve Selim Ilgaz dışında eksik bulunmuyor. Bordo beyazlı takım, bugün saat 17.00'de özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Hatayspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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