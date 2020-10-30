Hatayspor, Kovid-19 vakalarını atlatıp lige odaklanmak istiyor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcular ile teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanlarının sağlık durumlarının iyiye gittiğini, bu zor süreci atlatıp lige odaklanmak istediklerini söyledi.

Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda Kovid-19'a yakalanan bazı isimlerin test sonuçlarının negatife dönmeye başladığını, bunun kendileri açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Futbolcuların bazılarının evlerinde, bazılarının da kulüp tesislerinde karantina süreçlerini geçirdiğini belirten Kavlak, "Öncelikle bu süreçte en önemli şey, sağlık durumlarının iyi olması. Hemen hemen hiç kimse herhangi bir semptom göstermedi. Olayın sevindirici tarafı bu. Test sonuçları giderek negatife dönüyor." dedi.

Ligde bazı maçlarının ertelendiğini anımsatan Kavlak, bunun kendilerini hedeflerinden geri koymayacağını vurgulayarak, "Hocamız, olayı sürekli kontrol altında tutuyor. Analizler yapılıyor. Yapılması gereken şeyler, sahaya çıkıp antrenman yapmak dışında yapılıyor." diye konuştu.

"Birkaç haftada toparlayacağımızı biliyoruz"

Önlerindeki birkaç haftanın kendileri için zor olacağını bildiklerini dile getiren Kavlak, şunları kaydetti:

"Her şeyin düzeldiğini varsaysak bile birkaç hafta bizim için zor geçecek. Normalden daha farklı bir süreç yaşayacağız çünkü antrenman yapamıyoruz. Bir zorluk yaşanacak. Dünya zaten bir zorluk içerisinde, onun için biz de bahane etmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz. Etkilenmemek mümkün olmayacak. Daha önce yaşanmış bir durum değil, ölçülebilir bir şey de değil. Maçlar hangi haftaya konacak? Ne kadar sıklıkla maç yapacağız? Bunları göreceğiz. Kendimize bir şampiyonluk hedefi ya da çok üst düzey bir hedef koymamıştık. Onun için hedefimizi yine koruyacağımızı düşünüyoruz. Mümkün olduğunca üst sıralarda, ilk 10 sırada olursak iyi olacak. İlk 10'u yaptıktan sonra ilk 8'i isteyeceğiz. Zor bir süreç geçirdik ama birkaç haftada toparlayacağımızı biliyoruz."

Hatay ekibinde 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 2 kulüp personelinin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmış, sonraki süreçte bazı isimlerin hastalığı atlattığı duyurulmuştu.