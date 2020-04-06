Hatayspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma gayesiyle kurulan Anadolu

Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.



Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da sosyal medya hesabından, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, ilkeli, doğru ve güvenilir habercilik anlayışı ile başarılı bir şekilde çalışan Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.