Son Dakika Haberleri: Hatayspor Kupa Maçına Hazır

Hatayspor Kupa Maçına Hazır

24 dakika önce

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapıp, çok iyi mücadele ederek iyi futbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Hatayspor Kupa Maçına Hazır, System.String[]
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapıp, çok iyi mücadele ederek iyi futbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Hatay ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırlıklarını hiç ara vermeden devam ettirdiklerini belirtti.

Medipol Başakşehir ile oynayacakları müsabakanın son antrenmanını yaptıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir ile oynadığımız ilk karşılaşmada aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe bir sonuç oldu. İlk maçta olduğu gibi elimizden geleni yine yapacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz, iyi futbol oynamaya çalışacağız, ondan sonra çıkacak sonuca razı olacağız. Şehir kupa maçı için heyecanlı. Yıllardır büyük bir takımı şehrimizde ağırlamanın özlemini çekiyoruz. Bu açıdan da bence keyifli bir maç olacak. Önemli oyuncuları var Medipol Başakşehir'in. İyi bir takım ama biz de onlara saygı duyarak, sahaya da teslim olmak için çıkmayarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Palut, ligde de her maçın önemli ve kendileri için final havasında olduğunun altını çizerek, "Bu hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacağız. Rakibi analiz edip, en ciddi şekilde maça çıkıp, karşılaşmada galip gelip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Palut ayrıca, transfer çalışmalarının devam ettiğini, özellikle orta saha ve forvet arayışlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaleci Akın Alkan ise hedeflerinin kupada tur atlamak ve ondan sonra da ligdeki çıkışlarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, yarın saat 13.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye Kupası, Başakşehir, Hatayspor, Spor
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