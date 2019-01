Hatayspor Ligde ve Kupada Adından Söz Ettiriyor

Uzun yıllar sonra çıktığı Spor Toto 1. Lig'de başarılı sonuçlar alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sezona "ligin yeni takımı" olarak başlayan ve sporseverlerin göstereceği performansı merakla beklediği Hatay ekibi, oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla kısa sürede adından söz ettirir hale geldi.



Ligde son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan ve 3. sıraya yükselen Hatayspor, Süper Lig için iddialı duruma geldi.



Bordo-beyazlı ekip, ligin geride kalan 18 haftasında attığı 23 gole karşılık kalesinde 11 gol gördü. Ligin en az gol yiyen ekibi olan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koydu.



Hatayspor, kupanın son 16 turunda ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i evinde oynadığı rövanş mücadelesinde yenerek büyük bir başarıya imza attı.



Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Hatay ekibi, 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.



"Her oyuncu sistemin bir dişlisi"



Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında takımın ligin yenisi olması nedeniyle uyum süreci yaşadığını, geçen zamanda ligin şartlarına ve mücadelesine alıştıklarını söyledi.



Palut, ligin ilk 5 maçında sadece 4 puan alabildiklerini hatırlatarak, daha sonra ise iyi bir yükseliş yakaladıklarını dile getirdi.



Oyuncularının arasında çok iyi bir uyum olduğunu ifade eden Palut, şunları kaydetti:



"Takımın havası ve motivasyonu üst düzeyde. Gol yememe noktasında geçen seneden beri süren bir alışkanlığımız var. Takım, akan oyunda gerçekten savunmayı iyi yapıyor. Ayrıca defans bölgesiyle alakalı özel çalışmalar da yapıyoruz. Kalecimizin de buna eklenmesiyle böyle bir istatistik ortaya çıkıyor. Pas yapmaya çalışan bir takımız. Kazandığımız topu hemen kaptırmak istemiyoruz. Topa sahip olmak istiyoruz. Bu noktada çalışmalar yapıyoruz ve oyuncular buna gerçekten iyi adapte oluyor."



Palut, takımın uyumu sayesinde ligde ve kupada başarılı sonuçların geldiğinin altını çizerek, "Yenilmeme, topa sahip olma, az gol yeme noktasında sisteme bağlı oynuyoruz. Her oyuncu sistemin bir dişlisi olarak görevini yaptığı zaman böyle sonuçlarla karşılaşmak sürpriz olmuyor." diye konuştu.



Kupada elde ettikleri başarının takıma ayrı bir mutluluk yaşattığını aktaran Palut, "Medipol Başakşehir karşısında oyuncularım maçın sonuna kadar oyun disiplinini bırakmadı. 4-1'lik bir sonuç, bizim adımıza sevindirici. Kupa için bundan sonra şehrimizi olabildiğince iyi temsil etmek istiyoruz ama her zaman gerçek hedefimiz lig. Orada başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Mesut Çaytemel: "Hedefimiz olan şampiyonluğa doğru gidiyoruz"



Takım kaptanı Mesut Çaytemel, arkadaşlarıyla uyumlarının en üst seviyede olduğunu, ligde ve kupada alınan skorların da bunu gösterdiğini söyledi.



Mesut Çaytemel, önlerinde zorlu maçların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Son haftalarda özellikle bizi birbirimize bağlayan şeyler oldu takım içinde. Bu birlikteliği iyi kullandık. Güzel bir çıkışımız var, inşallah devam ettiririz. Şu an öyle bir konuma geldik ki ligde hedefimiz olan şampiyonluğa doğru gidiyoruz. İlk iki sıraya girebilmek için elimizden geleni yapacağız."



Mesut Çaytemel, kupada da gidebildikleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Kaleci Akın Alkan ise ligi hem şampiyon hem de sezonun en az gol yiyen takımı olarak tamamlamak istediklerini belirterek, kupada da önemli başarılara imza atmaya devam etmek istediklerini söyledi.

