Son Dakika Haberleri: Hatayspor Maçının Dönüm Noktası Olmasını İstiyoruz"

Hatayspor Maçının Dönüm Noktası Olmasını İstiyoruz"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Hatayspor maçının dönüm noktası olmasını istiyoruz.

Hatayspor Maçının Dönüm Noktası Olmasını İstiyoruz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Hatayspor maçının dönüm noktası olmasını istiyoruz." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde henüz galibiyetlerinin bulunmadığını hatırlatarak, buna bir an önce son vermeleri gerektiğini ifade etti.

Devre arasında takımın çok iyi hazırlandığını aktaran Yüksel, "Önümüzde Hatayspor maçı var. Sahamızda oynayacağız ve artık maç kazanabilecek duruma geldik. Mutlaka kazanmamız gereken bir haftaya girdik. Hatayspor maçının dönüm noktası olmasını istiyoruz. Taraftara çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hazırlıklar devam etti

Kırmızı-mavili ekip, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde antrenman yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Kardemir Karabükspor, Hatayspor, Spor
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