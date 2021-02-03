Hatayspor, Malili Kone'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Olympique Lyon'un defans oyuncusu Youssouf Kone'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Olympique Lyon'un defans oyuncusu Youssouf Kone'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Malili oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

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