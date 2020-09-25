Hatayspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından istediğini aldı - Son Dakika

Hatayspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından istediğini aldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak, Medipol Başakşehir maçından 3, Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla ayrılmalarına ilişkin, "Ligin ilk iki maçında istediğimiz puanları aldık.

Hatayspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından istediğini aldı, System.String[]

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak, Medipol Başakşehir maçından 3, Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla ayrılmalarına ilişkin, "Ligin ilk iki maçında istediğimiz puanları aldık." dedi.

Kavlak, AA muhabirine, titiz çalışmalar sonucunda teknik direktör Ömer Erdoğan'ın kadro planlamasıyla takıma yeni oyuncular kattıklarını ve transferlerden memnun olduklarını söyledi.

Bazı oyuncuların takıma geç katıldığını belirten Kavlak, buna rağmen futbolcuların uyum problemi yaşamadığının altını çizdi.

Kavlak, iyi bir teknik ekibe sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok iyi çalışıyorlar. Kaliteli oyuncu olunca, belli bir oturan düzenin içinde uyum sağlaması kolay oluyor. Hazırlık kampını geçiren grup çok iyi çalıştı. O gruba yeni gelen oyuncular da birer birer adapte oldu. Dolayısıyla sıkıntı yaşamadılar. Tabii ki sonraki maçlarda, gün geçtikçe daha iyi olacaktır ama şu anda bir dezavantaj olmadı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İki oyuncu daha transfer etme çalışmamız var. İhtiyaçlarımıza göre hocamız rapor veriyor, biz de onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

"Adım adım ileriye gittiğimizi görebiliyoruz"

Takımlarının gün geçtikçe daha iyi olacağını vurgulayan Kavlak, Medipol Başakşehir maçından 3, Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla ayrılmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ligin ilk iki maçına baktığımızda takım olarak iyi bir uyum yakaladığımızı, sahada çabuk yerleştiğimizi ve iyi çalıştığımızı gördük. Henüz yolun başındayız. Maçlar kolay değildi ama sonuç almak önemliydi. Ligin ilk iki maçında istediğimiz puanları aldık. Bizim için kötü olmayan bir 4 puan kazandık. Oyun olarak da sahada bir takım olduğumuzu gösterdik. Üzerine koyarak adım adım ilerleyeceğiz."

Fenerbahçe karşısında oynadıkları maça iyi hazırlandıklarını ancak oyunda karşı kaleye gitmekte zorlandıklarını anlatan Kavlak, "Çok sağlam bir takımla oynadık. Maçta Fenerbahçe'ye şans vermedik. Tamamen kapanıp, üstüne üstlük bir sürü pozisyon veren takım da değildik. İki takım da istediği pozisyonları bulamadı. Sonuç almak istiyorduk ama hem iyi oynayalım hem sonuç alalım her şey hemen olmuyor. Adım adım ileriye gittiğimizi görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçında hedef galibiyet

Fatih Kavlak, yarın saat 16.00'da Kasımpaşa'yı Antakya Atatürk Stadı'nda ağırlayacaklarını anımsattı.

Maçı kazanmak istediklerini dile getiren Kavlak, "Yine oturmuş bir takımla oynuyoruz. Süper Lig'in önemli takımlarından birisi. Geçen sezon ligin ikinci yarsında yaptıkları çıkışla çok iyi bir takım. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Kasımpaşa maçının güzel olacağına eminim. Umarım kazanacağız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından istediğini aldı - Son Dakika Spor


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