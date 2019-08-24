Son Dakika Haberleri: Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor
Son Dakika Spor Haber

Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor

25 dakika önce

HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.

Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor, System.String[]

HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.
Ligin ilk haftasında Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen zemin yenileme çalışmalarından dolayı Bolu'da oynanan karşılaşmada Altınordu karşısında 3 puanı hanesine yazdıran bordo beyazlı ekip, zorlu Menemenspor deplasmanında da galip gelmek istiyor.
Bu sabah saatlerinde teknik direktör İlhan Palut idaresinde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor, havayoluyla İzmir'e hareket etti.
İzmir Atatürk Stadı'nda yarın 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.


- Hatay
Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den Emine Bulut kararı
Emine Bulut cinayetinin ardından korkunç paylaşım: Benim eşimin sonu da böyle olacak Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması Albayrak ile Falcao videosu sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:50:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]