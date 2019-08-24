Hatayspor, menemenspor deplasmanında 3 puan arıyor
25 dakika önce
HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda İzmir
temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.
Ligin ilk haftasında Antakya
Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen zemin yenileme çalışmalarından dolayı Bolu
'da oynanan karşılaşmada Altınordu
karşısında 3 puanı hanesine yazdıran bordo beyazlı ekip, zorlu Menemenspor deplasmanında da galip gelmek istiyor.
Bu sabah saatlerinde teknik direktör İlhan Palut idaresinde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor
, havayoluyla İzmir'e hareket etti.
İzmir Atatürk Stadı'nda yarın 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.
- Hatay
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