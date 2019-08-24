Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlılar maç için İzmir'e doğru yola çıktı.


Hatayspor, yarın İzmir'de oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Bordo- beyazlılar antrenmanın ardından İzmir'e doğru yola çıktı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
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