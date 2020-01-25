Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.


Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, 5'e 2 ve duran top çalışması yaptı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
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