Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı - Son Dakika Spor

Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı

6 saat önce

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a bir destek de Hatayspor taraftarından geldi.

Hatayspor-Menemenspor maçında atkılar sahaya atıldı, System.String[]

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a bir destek de Hatayspor taraftarından geldi. Hataylı futbolseverler, Menemenspor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte atkılarını sahaya atarak, 'Elazığ üşüme, Hatayspor seninle' tezahüratları yaptı.


TFF 1. Ligin 19. hafta maçında Hatayspor sahasında Menemenspor'u konuk etti. Hataysporlu taraftarlar, önceki günlerde 6.8 şiddetinde depremin meydana geldiği Elazığ'a maç boyunca destekte bulundu. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Hataysporlu taraftarlar, sahaya atkılarını atarken, tribünlerden 'Elazığ üşüme, Hatayspor seninle' tezahüratları yükseldi. - HATAY

Hatayspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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