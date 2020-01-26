Hatayspor - Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal hem oyunsal olarak hem de skor olarak istediklerini elde ettiklerini belirterek, "İkinci yarının ilk maçına geçen hafta Altınordu ve içeride Menemen maçı ile startı verdik. Şu an bizim için önemli olan bu maçta üç puan almaktı. Hem oyunsal olarak hem de skor olarak istediğimizi elde ettik. Ben bir tek şunu rica ediyorum. Biz teknik ekip, yönetim kurulu, bize inanan ciddi anlamda taraftarlarımızla, futbolcu kardeşlerimizle, basınımız ile beraber bu takımı hedefine götüreceğiz. Allah bize bu yolda yardım edecek inanıyorum, çok iyi çalışıyoruz. Üç beş tane çakal, namussuz alttan çomak sokmak isteyenler var ama buna müsaade etmeyeceğiz. Biz işimize bakıyoruz, iyi bir takımız, güçlü bir camiayız. Her türlü pozisyonda gardımızı almayı biliyoruz. Üç puan müthiş derece iyi oldu. En azından içerideki mağlup olmama, top yüzdesinin yüksek olması gibi istatistiki verilerin de bizim elimizde olması büyük bir avantaj. Taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine, müthiş derece de bizi desteklediler. İnanılmaz keyif aldık, çok keyifli bir oyundu. Menemen'i de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Bu camiayaya daha çok mutluluklar yaşatmak istiyoruz. Destek olurlar, olmazlar kendileri keyifleri bilir. Biz destek olan, inanan insanlarla beraber bu takımı bu sene hedefine götüreceğiz" şeklinde konuştu.



Menemenspor cephesi



Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise Hatay'a galibiyet ya da beraberlik almak için geldiklerini söyleyerek, hak ettikleri skorun bu olmadığını ifade etti. Futbolcularının aslanlar gibi mücadele ettiğini belirten Mutlu, "Bugün baya iddialı gelmiştik buraya. Maçtan öncede söylemiştik en kötü bir puan alırız, kazanmak için geldik diye. Oyunun teknik analizine girdiğimiz zaman ilk yarısı denk bir maç oldu. İkinci yarıda penaltıyı saymıyorum, penaltıdan sonra bir 30 dakikaya yakın tek kale maç oynadık ama olmadı, golü de bulamadık. Futbolculara da bir şey diyemiyorum, aslanlar gibi savaştı hepsi, çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.



Penaltı pozisyonunu izlediklerini ve kendilerine verilmeyen penaltıların daha ağır olduğuna vurgu yapan Mutlu, "Aleyhimize verilen penaltı, lehimize verilen penaltıdan daha ağır. Gördüğüm kadarıyla hakem arkadaş penaltı pozisyonunda yan duruyordu ama artık verdi yapacak bir şey yok. Hakemler biraz daha dikkatli olurlarsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü 20 haftadır ne hikmetse bize bir penaltı çalınmadı ama bazı takımlara daha kolay penaltı çalabiliyorlar" diye konuştu. - HATAY