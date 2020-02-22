Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, 25 Şubat Salı günü evinde oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapıldı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
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