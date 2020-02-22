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Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı
7 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 25 Şubat Salı günü evinde oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapıldı. - HATAY
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