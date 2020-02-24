Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.


Antrenmanı Hataysporlu yöneticiler de izlerken bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından kendi tesislerinde kampa girdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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