Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı

6 saat önce

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.


Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Gerçekleşen imza töreninde Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hatayspor Yöneticisi Aydın Toksöz hazır bulundu.


Transferle ilgili Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştır. Oyuncu aslen orta saha oyuncusu olup birçok mevkide görev yapabiliyor" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama

Son Dakika Haberleri
18:50 Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor
18:49 GS Başkanı Cengiz: "Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız" - Son Dakika Spor
18:48 Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek - Son Dakika Spor
18:47 Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı - Son Dakika Spor
18:46 Teksüt Bandırma (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor
17:22 Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 19:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]