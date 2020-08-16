Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, 33 yaşındaki futbolcu Ruben Ribeiro'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, 33 yaşındaki futbolcu Ruben Ribeiro'yu kadrosuna kattı. Transferde rotasını Portekiz'e çeviren Hatayspor, Gil Vicente FC takımında forma giyen Ruben Ribeiro'yu kadrosuna katarak, kamp kadrosuna dahil edildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente FC takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro Erzurum kampına katılarak bireysel çalışmalarına başladı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu ile yarın Erzurum'da imza töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi. (Mehmet Bayrak/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:27

Kaynak: İHA

Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor

Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur

Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile otelde transfer görüşmesi yaptı

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar, İBB'nin talebiyle tahliye ediliyor

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz