Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Basına kapalı antranmen yaklaşık 1 saat sürdü.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: AA
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