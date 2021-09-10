Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor - Son Dakika

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular çabukluk, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

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