Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Sadi ve Hamza ile 2 Yıllık Sözleşme Yeniledi

Hatayspor, Sadi ve Hamza ile 2 Yıllık Sözleşme Yeniledi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Hamza Gür ve Sadi Karaduman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Sadi ve Hamza ile 2 Yıllık Sözleşme Yeniledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Hamza Gür ve Sadi Karaduman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor orta saha oyuncularından Hamza Gür ve savunma oyuncusu Sadi Karaduman ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hamza Gür ve Sadi Karaduman, Hatayspor ailesiyle birlikte başarılara koşmak için sözleşmelerini yenilediler. Tesislerimizde gerçekleştirilen imza törenine; Kulüp Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Maden, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı, Yönetim Kurulu üyemiz Ender Yardımcı katıldı. Başarılı oyuncularımıza ve tüm Hatayspor ailesine hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bordo-beyazlı ekip, 3 Nisan Çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Birevim Elazığspor maçı hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, istasyon, 5'e 2, dar alan ve çift kale maç idmanlarıyla sürdürdü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Hamza Gür, Hatayspor, Spor
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