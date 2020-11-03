Hatayspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı
03.11.2020 18:15
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, ligdeki Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, Şanlıurfaspor ile Antakya Atatürk Stadı'nda 5 Kasım Perşembe saat 20.30'da karşılaşacak.
Son Dakika 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, mahkeme huzurunda yargılanacak Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti