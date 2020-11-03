Hatayspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, ligdeki Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Şanlıurfaspor ile Antakya Atatürk Stadı'nda 5 Kasım Perşembe saat 20.30'da karşılaşacak.