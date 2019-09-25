Hatayspor, Siirt maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde karşılaşacağı Siirt İl Özel İdaresispor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde yarın Osmaniye'de oynayacağı Siirt İl Özel İdaresispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra istasyon çalışması, 5'e 2, taktik ve dar alan çalışması yaptı.



Hatayspor kulübü tarafından, bordo-beyazlı kafilenin maç için saat 16.30'da Osmaniye'ye hareket edeceği açıklandı. - HATAY