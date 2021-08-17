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Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı - Son Dakika

Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı

17.08.2021 17:20
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı, System.String[]

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yeni Hatay Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp başkan vekili Prof. Dr. Mustafa Özat, Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.


Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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