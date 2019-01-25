Hatayspor, Sinan Kurumuş ile Yollarını Ayırdı
17 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Sinan Kurumuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Sinan Kurumuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'un sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Sinan Kurumuş ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:52 Kaynak: AA
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