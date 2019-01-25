Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Sinan Kurumuş ile Yollarını Ayırdı

Hatayspor, Sinan Kurumuş ile Yollarını Ayırdı

17 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Sinan Kurumuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Hatayspor, Sinan Kurumuş ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Sinan Kurumuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'un sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Sinan Kurumuş ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Hatayspor, Sinan Kurumuş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasından Elendi Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Tesislerden Ayrıldı

Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kuraları 30 Ocak'ta Çekilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:09:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Sinan Kurumuş ile Yollarını Ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]