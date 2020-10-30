Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekibi Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından takımın idmanlara başladığı bildirildi. Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde takım halinde antrenmanlara başlayan bordo-beyazlı takım, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. İdman, 1 saat 20 dakika sürdü.