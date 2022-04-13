Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

13.04.2022 15:43
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, dar alan, hücum ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatayspor, Sivasspor ile Hatay Stadyumu'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak.

(Gökhan Aklan/ İHA)

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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