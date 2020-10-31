Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma, hava topu ve şut çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

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