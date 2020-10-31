Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma, hava topu ve şut çalışması yaptı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor