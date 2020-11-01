Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 dar alan çalışması ve taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- Kaynak: AA
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