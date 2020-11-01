Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 dar alan çalışması ve taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok