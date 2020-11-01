Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok