Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
02.03.2021 14:57
Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı DG. Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı DG. Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı kafile bugün akşam saatlerinde havayolu ile Sivas'a hareket edecek.
Hatayspor, DG Sivasspor ile 3 Mart Çarşamba günü 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak.
(Gökhan Aklan/İHA)
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