Hatayspor, Soner Örnek'le sözleşme yeniledi

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren Soner Örnek'le sözleşme yeniledi.
TFF 1. Ligi şampiyon tamamlayan Hatayspor'un başarılı defans oyuncusu Soner Örnek, Hatayspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı defans oyuncumuz Soner Örnek ile sözleşme yenilenmiştir. Soner Örnek 1 sene daha Atakaş Hatayspor'umuzda" ifadelerine yer verildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 22:04 - Kaynak: İHA
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