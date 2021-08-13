Hatayspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Hatayspor, maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren bordo-beyazlı ekip, geçen sezon Kasımpaşa ile yaptığı 2 lig maçında 2 galibiyet almayı başarmıştı.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanırken, yine bordo-beyazlılar ikinci devrede İstanbul'da yapılan karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılmıştı.