Hatayspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Hatayspor, maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren bordo-beyazlı ekip, geçen sezon Kasımpaşa ile yaptığı 2 lig maçında 2 galibiyet almayı başarmıştı.
İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanırken, yine bordo-beyazlılar ikinci devrede İstanbul'da yapılan karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılmıştı.
Kaynak: AA
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