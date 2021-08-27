Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlı ekip, Alanyaspor'u yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Atakaş Hatayspor'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kaynak: AA
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