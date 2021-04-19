Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

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