Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor 'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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