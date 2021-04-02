Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak

02.04.2021 09:19
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Sarı-kırmızılılarda 6 eksik

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Hatayspor ile 2. randevu

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Son 4 maçta 8 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.

Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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