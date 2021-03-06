Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Kayserispor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Selim Ilgaz forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Adama Traore'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan toplayan Hatayspor, 5. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor 'u konuk edecek.

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