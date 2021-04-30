Hatayspor, Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 57 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak.

Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.