Hatayspor, Süper Lig'e çok yakın - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'e çok yakın

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, yarın konuk olacağı Adanaspor'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın Süper Lig'e çıkacak.

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, yarın konuk olacağı Adanaspor'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın Süper Lig'e çıkacak.

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İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de 7 takım Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Bugünkü Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Eskişehirspor müsabakası dışında tüm karşılaşmalar yarın saat 17.30'da başlayacak.

Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, yarın konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.

Bunun gerçekleşmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.

Düşme hattı

Adanaspor ve Eskişehirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Boluspor veya Altınordu'dan biri daha lige veda edecek. Osmanlıspor'un 27 puanla düşme hattında bulunduğu ligde 30 puanlı Boluspor'un yanı sıra az da olsa 33 puanlı Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.

Osmanlıspor'un İstanbulspor'a konuk olacağı 33. haftada Boluspor ise play-off mücadelesini sürdüren Akhisarspor'u konuk edecek. Altınordu ise ligde bir iddiası kalmayan ve teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Giresunspor'u ağırlayacak.

Yarının programı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 17.30'da başlayacak maçlar şöyle:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü- Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'e çok yakın - Son Dakika Spor
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