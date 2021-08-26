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Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor

26.08.2021 21:47

- Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, milli maç öncesindeki son maça tam kadro hazırlandıklarını söyledi.

- Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor

HATAY - Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, milli maç öncesindeki son maça tam kadro hazırlandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında kendi evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, Hatay Stadyumu'nda çalışmalarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnşallah cumartesi günü kendi stadımızda kendi seyircimiz önünde bu sezonun ilk galibiyetini alırız. Sayısal anlamda beklentimiz daha çok ama sanırım federasyonun maç kuralları ve organizasyon ile ilgili bazı sıkıntıları oldu. Yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden neredeyse ilk 11'de 8 tane oyuncumuz değişti. Genel kadroda da neredeyse 16, 17 tane oyuncumuz değişti. Bu iş kolay değil. Geçen sene kıyasladığımızda da biliyorsun sezon başı aynı bir süreci yaşamıştık. Orada da 5-6 hafta ihtiyacımız vardı. Biz de o 5-6 hafta inşallah minimum kayıp atlatmak istiyoruz. Her hafta üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Tabii Galatasaray maçı da böyle bir durum vardı. Savunma hattında Fatih ile Simone ilk defa birlikte oynadılar. Tabii ki kolay değil. Biz birçok transfer yaptık" dedi.

"Belki bir oyuncu daha aramıza katabiliriz"

Transfer konusunda beklemede olduklarını ifade eden Erdoğan; "Zaten çok süre de kalmadı. Belki bir oyuncu daha aramıza katabiliriz. O da kesinleşmiş değil. Onun dışında açıkçası sayısal anda hem de alternatifli bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bir tek sıkıntımız uyum sorunu bir an önce atmamız lazım. Takım birlikte oynaması lazım. Biz birlikte antrenman yaptıkça en yakında birbirini daha iyi tanıyan oyuncu grubu olacağız. El Kabir bir senedir takip ettiğimiz bir oyuncu. Geçen sene de çok istediğimiz bir oyuncuydu. Maalesef geçen sene alamadık. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Kendisi zaten yaklaşık 4-5 sene önce Afrika Kupası'nda canlı izlemiştim oradan tanıyorum. Oradan beri takip ediyordum. Geçen sene çok aramıza katmak istediğimiz ama transferi gerçekleşmemişti. Bu sene katıldı. O da tabii geç katıldı. Antrenman eksikleri var ama. Onu da milli maç arasında iyi bir seviyeye getirirsek ondan faydalanmak istiyoruz. Çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Falette: "Burada kendimi aileden gibi hissediyorum"

Takıma bu sezon katılan savunma oyuncusu Simon Falette de, "Galatasaray maçının ardından tekrara hazırlandık. Hızlı bir şekilde toparlandık. Ayağımda hala ağrı far. Ama ağrı olmasına rağmen dişimi sıkarak ortaya elimden gelen en iyisini yapacak şekilde bir oyun çıkarıyorum. Buraya geldiğimde çok iyi ağırlandım, Hatayspor camiası tarafından. Ekip geçen seneye oranla yeni bir ekip. Burada kendimi aileden gibi hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarımızla anlaşmamız çok iyi. Kendimi gerçekten ailemden gibi hissediyorum. Bununla birlikte bu durumdan dolayı ortaya daha iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, tam kadro Alanyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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