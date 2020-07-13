Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de - Son Dakika

Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Hatay'da 1967 yılında halkı sporla bütünleştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla kurulan Hatayspor, kentin tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek takım oldu.

Hatay'da 1967 yılında halkı sporla bütünleştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla kurulan Hatayspor, kentin tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek takım oldu.

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

İş insanı Razık Gazel başkanlığında 1967 yılında Kurtuluşspor, Esnafspor ve Reyhanlı Gençlikspor'un birleşmesiyle Hatayspor'un ilk temeli atıldı.

Bordo-beyazlı renklere sahip Hatay temsilcisinin armasında ise yörenin önemli bitkisi defne yaprağına yer verildi.

Çeşitli liglerde mücadele eden Hatayspor, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligi birinci sırada tamamladı ve TFF 1. Lig'e yükseldi.

Geçen sezon, TFF 1. Lig play-off finalinde Gaziantep FK'ye penaltılarda mağlup olarak Süper Lig'in kıyısından dönen bordo-beyazlı ekip, bu sezon ise işini şansa bırakmadı.

Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında devraldığı liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadan, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi.

Hatayspor, bu şampiyonlukla kentin tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek takım oldu.

Bu sezon üç teknik direktör görev yaptı

Sezona teknik direktör İlhan Palut ile başlayan Hatayspor, ilk 6 hafta görev yapan teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Ligin 8'inci haftası öncesinde takımı Bayram Toysal'a emanet eden Akdeniz ekibi, 22. haftada sahasında aldığı 3-2'lik Akhisarspor mağlubiyetiyle yeniden teknik direktör değişikliğine gitti.

Toysal ile yollarını ayıran Hatayspor'da, 23. haftada takıma getirilen teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyonluğa uzanan süreçte görev aldı.

Mehmet Altıparmak, hem Hatayspor'un 53 yıllık özlemini sona erdiren teknik direktör olarak hem de son 3 sezonda çalıştırdığı 3 takımı da Süper Lig'e yükselten isim olarak önemli bir başarıya imza attı.

"Süper Lig'e renk katmaya geliyoruz"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine, takımın kuruluşundan 53 yıl sonra gelen şampiyonluğun Hatayspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok mutlu ve coşkulu olduklarını belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Allah'ıma şükürler olsun. Hatayspor'u tebrik ediyoruz. Süper Lig'e medeniyetlerin, sevginin, saygının, hoşgörünün kenti olarak renk katmaya geliyoruz, değer katmaya geliyoruz. Biz de taraftar temsilcisi olarak bu şampiyonlukta bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Şampiyonluk kutlamaları için binler, on binler sokaklara döküldü. O coşkuyu yaşadık Allah'a çok şükür. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu on binlerce, yüzbinlerce taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sevinç Hatay'ın 15 ilçesinde yaşanıyor."

Taraftarlar Süper Lig coşkusu yaşıyor

Bordo-beyazlı takımın taraftarlarından Adanan Korkmaz, Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden sevinç duyduklarını belirterek, "Çok şükür Allah'a bu mutluluğu yaşadık. Bu yaşıma kadar bugünü bekledim. Bu şampiyonluk hepimizi çok mutlu etti. Çocukluğumuzdan beri görmediğimiz bir başarı. Bizler de bunu çocuklarımıza aşılıyoruz. Ölsem gam yemem bundan sonra." dedi.

Taraftar Mehmet Kurtuluş Özdemir de özlemlerinin son bulduğunu anlatarak, "İnşallah bu koronavirüsten bir an önce kurtulup yeni stadımızda taraftarlar olarak hep birlikte takımımıza destek vereceğiz. Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz." ifadesini kullandı.

Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]