Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal:

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, "Biz haddimizi bilerek, mücadele gücümüzü en üst düzeyde sergileyerek maçları oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Toysal, ligin 13. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Ligde haftalar ilerledikçe işlerinin zorlaştığını belirten Toysal, her takımın kendilerine karşı önlemlerini arttığını söyledi.

Toysal, Balıkesir deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Balıkesirspor maçı zor olacak. Üç haftadır 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Çıkış arayan bir takım. Lige bakılacak olursa bundan 3-4 hafta önce sıralamada çok ciddi bir konumdaydı. Bugün itibarıyla alta düşmeye başladılar. Çok zor bir ligde olduğumuzu öncelikle herkesin bilmesini istiyorum. Herkes herkesi yenebiliyor. Maçlar öyle kolay değil. Herkesin beklediği gibi 'işte Hatayspor şampiyonluğa oynayacaksa 3-0, 4-0 bitecek' gibi algı oluşmasın. Biz haddimizi bilerek, mücadele gücümüzü en üst düzeyde sergileyerek maçları oynamaya çalışıyoruz."

Toysal, Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini de sözlerine ekledi.