Ömer Erdoğan: "Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

17.03.2022 18:15
Ömer Erdoğan: "Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yine en büyük camiasına sahip bir takıma karşı oynayacağız, puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin yine en büyük camiasına sahip bir takıma karşı oynayacağız, puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5'e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, güzel keyifli bir futbolla, güzel bir sonuç alacaklarını ifade etti.

Ömer Erdoğan Beşiktaş'ın kendi stadında coşkulu oynadığını ancak kendilerinin çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maç hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Hem en son aldığımız Karagümrük galibiyeti sonrası takım içerisinde motivasyon, öz güven ve moral olarak iyi durumdayız. Zorlu bir müsabakaya gidiyoruz. Türkiye'nin yine en büyük camiasına sahip bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi stadına çok coşkulu oynayan bir Beşiktaş takımı var. Bizde orada bu son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Puan veya puanlar almak için inşallah oradan iyi güzel keyifli bir futbollar güzel bir sonuca ulaşırız."

"TRAORE DIŞINDA EKSİĞİMİZ YOK"

Erdoğan Adama Traore dışında sakatlık futbolcularının bulunmadığını belirterek, "Adama Traore dışında çok şükür herhangi bir sakatlığımız ve eksiğimi yok. İnşallah Adama Traore de önümüzdeki bu milli takım arasında takım antrenmanlarına katılır. O zaman hiçbir eksiğimiz olmaz. Dediğim gibi iyi durumdayız. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Hem milli takıma gidecek arkadaşlarımızın hem yurt dışına ve ailelerinin yanına gidecek arkadaşlarımızın mutlu bir şekilde gitmelerini istiyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti ve mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah keyif veren bir futbol sergileriz. Oradan da iyi bir sonuç alırız" dedi.

"TRAORE DÜŞÜNMEK İSTEDİ"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Adama Traore'ye devam etmek istediklerini ilettiklerini ancak oyuncunun düşünmek istediğini belirten Ömer Erdoğan, "Adama Traore sakatlanmadan önce opsiyon şansımız geçmişti. Adama'nın belli bir sayıya ulaştığında bu opsiyon geçerli oldu. Bu da Afrika Kupası'na giderken bu maç sayısına zaten ulaşamayacağımız belli olmuştu. Biz kendisine kulüp olarak devam etmek istediğimizi, yeni sezondan da birlikte olmak istediğimizi hem ben hem de yönetim kurulu başkanımız ve üyelerimiz kendisine iletti. Adama da düşünmek istediğini söyledi. Sözleşmesi biten oyuncularımızdan sezon sonuna kadar faydalanmak istiyoruz. Devam etmek istediğimiz oyuncularımızla sözleşme uzatmak istiyoruz" dedi.

Daha sonra Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

(Gökhan Aklan - Recep Dağdelen/ İHA)

Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

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Kaynak: İHA

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