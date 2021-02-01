Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor Açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

Bordo-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın kendilerini zorluk derecesi yüksek bir maçın beklediğini dile getirdi.

Sezona iyi başlayan ve özellikle son haftalardaki etkili futboluyla şampiyonluğa oynayan bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Sahada maksimum konsantrasyonla, yüksek istekle mücadele edersek, taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek, iyi bir sonuç alacağımızı umut ediyorum. Oyuncularımız hazır. Son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için yarın güzel futbolla, iyi mücadeleyle istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Boupendza burada mutlu"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, sol bek pozisyonu için bir yabancı futbolcuyla görüştüklerini kaydetti.

Erdoğan, forvet oyuncuları Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili resmi olarak birçok kulübün kendileriyle irtibata geçtiğini ancak şimdiye kadar tekliflerin kabul edilmediğini belirterek, "Açıkçası Boupendza'yı verip yerine alabileceğimiz oyuncu zor olduğu için, bu saatten sonra olmaz. Kendisi de zaten burada mutlu. İnşallah takımla beraber daha büyük başarılara imza atacak." ifadelerini kullandı.

Vardı: "Bu rakama ulaşılırsa, Boupendza'yı veririz"

İdmanı takip eden kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı, yarınki Fenerbahçe maçını iyi bir sonuçla tamamlayacaklarına inandığını aktarırken, Aaron Boupendza'nın olası transferiyle ilgili de açık kapı bıraktı.

Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın, Boupendza'nın transferiyle ilgili 10 milyon avroluk teklifle gelen bir takıma futbolcuyu verebileceklerini söylediğini anımsatan Vardı, "Gönlümüzden geçen rakamı Lütfü başkanımız açıklamıştı. Bu rakama ulaşılırsa, Boupendza'yı veririz. Eğer ulaşılmazsa, Boupendza Atakaş Hatayspor'da gollerine ve yoluna devam eder." şeklinde konuştu.

Futbolculardan Yusuf Abdioğlu da yarın tek hedefi şampiyonluk olan güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Hatay'a gelen büyük takımların hepsine çelme taktık. Hedef büyüttük, yukarılara oynamak istiyoruz. İnançlıyız. Onun için Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.