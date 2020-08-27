Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig için heyecanlı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek bir takımı yönetecek olmasına ilişkin, "Süper Lig benim için bir ilk olacak. Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de görev almak benim için gurur verici bir şey." dedi.

Ömer Erdoğan, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını yaklaşık 3 haftadır sürdürdüklerini anımsatan Erdoğan, sıkıntısız bir kamp dönemi geçirdiklerini ve futbolcuların her geçen gün tempolarını artırdığını söyledi.

Yeni sezonda keyifli bir futbol izletmeyi arzuladıklarını belirten Erdoğan, "İlk defa Süper Lig'de mücadele edecek futbolcuların farklı bir heyecanı var çünkü farklı statlarda oynayacaklar. Futbolcularım formayı kapmak için gerçekten iyi niyetli çalışıyorlar. Hepsi çok karakterli oyuncular hepsinden çok memnunum. İnşallah hem kendileri keyif alır hem de izleyenlere keyif veren futbol izletiriz." diye konuştu.

"Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için ekibimizle çalışıyoruz"

Erdoğan, ilk defa Süper Lig'de takım çalıştıracak olmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını aktardı.

Bu süreçte oyunculara gerekli desteği vermeye gayret ettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Teknik direktör olarak ilk defa Süper Lig'de görev almak benim için gurur verici bir şey. Daha önce 1. Lig'de Fatih Karagümrük'de görev almıştım. Hatayspor tarihinde de ilk defa Süper Lig'de olmak benim için gerçekten çok farklı bir duygu ve gurur verici bir durum. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getirmek için ekibimizle çalışıyoruz. Kendimizi ve oyuncuları sürekli geliştiriyoruz. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur."

"İyi oyuncuları kulübe kazandırmak için çalışıyoruz"

Erdoğan, yönetimin transfer sürecini iyi yönettiğini ve rekabet ortamı oluşturacak futbolcuları almaya gayret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Transfer süreci kolay bir şey değil. Onursal başkanımız Lütfü Savaş ve transfer komitemizle işbirliği içinde çalışıyor, araştırıyoruz. İyi oyuncuları kulübe kazandırmak için çalışıyoruz ve iyi de yol aldık. Bazı oyuncular aramıza katılırsa rekabet ortamını artıracak ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu kolay bir şey değil çünkü sözleşmesi devam eden oyuncuları almak çok zor ve maliyetli. Sözleşmesi biten oyunculara da çok kulüp talip oluyor. Bu yüzden transfer dönemi yoğun geçiyor. Oyuncuların tercihleri de önemli."

Yeni sezonun oldukça yoğun geçeceğini vurgulayan Erdoğan, bu yüzden kadroyu geniş ve kaliteli tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan, "21 takımlı olmayı iki taraflı değerlendirebiliriz. Futbolcunun en keyif aldığı şey maç oynamak. 40 maç olacak bu yüzden bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Onun için kadroyu hem geniş hem de kaliteli tutmaya çalışıyoruz. Alışık olmadığımız bir periyot olacak çünkü bir sezonda 40 maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nı sayarsak 45-50 maça yakın yoğun bir tempo bizi bekliyor. Umarım başarılı şekilde bu periyotu atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.